Tchad : après deux jours de suspension des activités, l'URPT et PPT dressent le bilan

Les activités de l’URPT et du PPT ont repris ce mercredi 10 mai, après deux jours de suspension des activités des radios privées, de presse écrite et des médias en ligne.



C'était un appel lancé par l'Union des radios privées du Tchad (URPT) et soutenu par le patronat de la presse Tchadienne (PPT), pour protester en raison du manque de carburant dans la ville de N’Djamena et ailleurs. Après le mouvement de deux jours, les deux entités de la presse, URPT et PPT, ont fait ce mercredi 10 mai 2023, une déclaration à la Maison des médias pour faire le bilan.



Selon le président de l'URPT, Mekondo Sony, dès le mois d'avril, le peuple a constaté qu'il y aura une pénurie de carburant dans la ville de N’Djamena et dans les provinces. Il a expliqué qu'ils ont bien voulu avoir des explications auprès des autorités, mais personne ne leur a dit la vérité.



Les autorités leur ont parlé de rumeurs, et qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant au Tchad. Par contre, deux semaines après, la situation sur le carburant s'est dégradée et les uns apportent le carburant en dehors du pays et ça coûte très cher. Mekondo Sony a largement parlé de l'indisponibilité de carburant dans les stations-service et aussi de l'électricité.



C'est pourquoi les arrêts de travails ont été entrepris. Il a remercié les radios privées qui ont soutenu ce mouvement, malgré certaines exigences avec leurs partenaires, mais ont observé partiellement leur appel. Il a aussi remercié le PPT pour son soutien. Le président de l'URPT trouve cela suffisant pour amener les dirigeants à communiquer avec la population.



Il a rassuré que le bilan est positif et satisfaisant. Le mot d'ordre a été respecté tant à N’Djamena, comme dans les provinces, même s'il y a quelques erreurs. Il a recommandé aux autorités d'informer la population par voie de presse à chaque situation.



Dans son intervention, le président du PPT, Allahondoum Juda, souligne qu'ils ont soutenu l'URPT et le mot d'ordre a été respecté par tous les organes de presse membres de son organisation. Il n'y a pas eu de publication en ligne, surtout les médias qui sont membres de PPT.



Il a aussi indiqué que certains médias qui ne sont pas membres de PPT ont aussi suspendu leurs activités pour rester solidaires avec eux. Il a parlé d'un bilan au-delà de 100%, et ajouté que les quelques médias qui ont fonctionné pendant ce temps, ce sont les médias qui ne sont pas membres du patronat de la presse tchadienne.



Enfin, il a aussi parlé de la satisfaction et selon lui, cela témoigne d’un élan de solidarité et de confraternité qui existe dans le milieu de la presse tchadienne. Le président du PPT a justifié leur soutien à l'URPT, en raison des difficultés rencontrées par le patronat de presse tchadienne, surtout en matière d'énergie.