Tchad : arrestation des assassins du commerçant Mahamat Tahir Abderrahmane à Doba

Le 16 mars 2025, Mahamat Tahir Abderrahmane a été assassiné devant sa boutique à Bodo. Les auteurs de cet assassinat ont été capturés et présentés à la presse le samedi 5 avril 2025 à la gendarmerie de la légion N° 15 de Doba. La présentation des suspects, orchestrée par la procureure près le tribunal de grande instance de Doba, Mme Nadjilem Née Ngaoundi Bombaïto Colette, s'est déroulée en présence de Ngardodjim Guiradoum, Secrétaire général du LOR et représentant délégué général du gouvernement dans la province.



Le colonel IBET NIMIR ABDALLAH, chef de la mission de sécurité responsable de l'enquête, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Le Secrétaire général du Logone Oriental, Ngardodjim Guiradoum, a exprimé ses regrets face à la récurrence de crimes dans la région et a félicité tous les participants à l'opération pour leur efficacité.



Mme Nadjilem a souligné que les auteurs du meurtre, ainsi que d'autres individus impliqués dans des vols en groupe et des coups et blessures volontaires mortels, seraient jugés conformément à la loi. Elle a également encouragé la population du LOR à garder confiance en la justice, malgré certaines critiques passées.