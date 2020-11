Tchad : arrivée du chef de l’État à Pala

Le chef de l’État Idriss Déby est arrivé vendredi à Pala, chef-lieu du Mayo Kebbi Ouest, à bord d’un hélicoptère militaire. C’est la deuxième étape de sa tournée dans la zone méridionale.



Au programme de sa visite, le lancement du projet SWEED 2 à Pala. Le projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) vise globalement à accélérer la transition démographique et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. En quatre ans, le projet a fait des progrès spectaculaires, en termes d’atteinte des indicateurs de performance (impact) et des indicateurs intermédiaires (effets). Sur le plan financier avec et un taux de décaissement global de 100% (un taux de réalisation programmatique de 98%). Ce bond exceptionnel a placé le Tchad en tête des sept pays membres de l’Initiative régionale SWEDD.



Il est également prévu l’inauguration du Centre Communautaire Multimédia de Pala.