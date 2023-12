Tchad : atelier d'échanges entre des artisans et l'ONPTA

ĽOffice national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA), à travers le ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme a organisé une journée d'échanges avec les acteurs de l'artisanat.



Organisée du 12 au 13 décembre, à la bibliothèque nationale cet atelier est placé sous le thème : la problématique de la promotion de l'artisanat.



L'objectif de cette rencontre est de proposer des solutions cohérentes, inclusives, efficientes et efficaces aux défis que rencontre le secteur de l'artisanat dans son ensemble, à travers des concertations et échanges constructifs.



Le directeur, général de l'ONPTA, Fadoul Hamid Moukhtar, a insisté sur importance de ces assises en rappelant que ce secteur est confronté à des nombreux défis que les travaux de cet atelier doivent jaillir des orientations claires, pour l'essor de l'artisanat tchadien.