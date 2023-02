Tchad : atelier de paix à Liwa, des jeunes et des femmes impliqués dans la prévention des conflits

Cet atelier a réuni une cinquantaine de participants, principalement des jeunes et des femmes, qui ont travaillé ensemble pour réduire les risques de violence liés aux discours d'incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations. En impliquant activement les jeunes et les femmes dans la prévention des conflits socio-politiques, l'atelier vise à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.



Le responsable de la consolidation de la paix de OXFAM, NadjiKong Innocent, a souligné l'importance de ce projet pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la cohésion sociale dans les régions du Tchad et du Niger. L'atelier s'inscrit également dans la politique du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, et des membres du gouvernement qui mettent en œuvre des activités permanentes et innovantes pour faire des jeunes et des femmes des acteurs clés de la prévention des discours de la haine.



Le préfet de département de Fouli, Mahamat Adam Mbomi, a inauguré l'atelier en appelant les participants à soutenir le gouvernement de transition dans ses efforts de consolidation de la paix et de promotion de la cohésion sociale. Il a souligné l'importance de travailler ensemble pour prévenir les conflits, en mettant l'accent sur le rôle crucial des jeunes et des femmes.



Notons que le projet ROCOSOC est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium d'ONG nationales et internationales, dont CARE, OXFAM, Alert, HED-TAMAK ARDEK et Help Tchad. En rassemblant des acteurs de différents horizons, le projet vise à renforcer la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad, en encourageant la collaboration et la coopération entre les communautés locales.