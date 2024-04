Tchad : atelier des acteurs dans le domaine agro-sylvo-pastoral à Bol

Il se tient depuis ce matin à Bol, un atelier d'accompagnement des comités provinciaux dans la tenue et l'animation des concertations multi acteurs, en lien avec le développement pastoral et la gestion des ressources agro-sylvo-pastorales.



C'est le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou qui a ouvert les travaux. Prennent part à cet atelier d'accompagnement, des comités provinciaux dans la tenue et l'animation des concertations multi acteurs en lien avec le développement pastoral et la gestion des ressources agro-sylvo-pastorales, les autorités traditionnelles, les responsables des services déconcentrés de l'État, les membres des comités provinciaux d’action et des leaders de la société civile.



A cette occasion, le directeur des programmes de l'ONG ACORD Tchad, représentant le directeur exécutif, Mahamat Moussa Absakine Gadaya, a mentionné que cet atelier vise à renforcer les capacités des membres du comité provincial d’action, dans cadre des suivis opérationnels des activités réalisées, et la dynamique des interactions de concertation multi acteurs provinciaux.



Il s’agit également de cerner les enjeux des questions pastorales et la gestion des ressources naturelles agro-sylvo-pastorales afin de garantir durablement la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les usagers.



Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou, a félicité ACORD TCHAD, pour cette initiative qui vise à outiller et à renforcer les capacités techniques des membres des CPA à mieux gérer de manière efficace et efficiente, la mise en œuvre des activités du projet afin de faciliter les atteintes des pertinences attendues par le projet, ainsi que les partenaires techniques et financiers.



Il a exhorté les participants d'être attentifs, participatifs et constructifs pendant le déroulement de cet important atelier, pour renforcer la bonne gouvernance et la réussite de ce projet. Cet atelier rentre dans le cadre du projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire, à la Nutrition et la consolidation de la Paix Durable dans les provinces du Lac Tchad, Hadjer Lamis et Chari Baguirmi.



L'atelier est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), et mis en œuvre par le partenaire associé du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire (CCFD-TS) au Tchad principalement ACORD – TD.