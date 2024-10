Tchad : attaque terroriste au Hadjer-Lamis, 3 morts et des personnes enlevées

Dans la nuit du lundi 21 octobre au mardi 22 octobre 2024, un groupe de terroristes de Boko Haram a mené une attaque meurtrière contre plusieurs villages situés dans la sous-préfecture de Karal, département de Dagana, dans la province de Hadjer-Lamis.



L'assaut, qui a eu lieu aux alentours de 1h du matin, a visé les villages de Sodja, Kafou, Karakaray, et Karga. Les terroristes, venant des îles du lac Tchad, ont égorgé quatre personnes, dont trois sont décédées sur place, tandis qu'une quatrième victime, grièvement blessée, a été transférée à l'hôpital central de N'Djamena.



En plus des vies perdues, les assaillants ont enlevé plusieurs villageois, emportant une dizaine de personnes comme otages.



Les autorités locales ont réagi en appelant à un renforcement de la sécurité dans la province, tandis que la population demeure dans la peur et l'incertitude face à la menace persistante de Boko Haram dans la région du lac Tchad.