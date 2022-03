Tchad : au Batha, la finale du championnat de la ligue provinciale s'est jouée

La compétition a eu lieu au terrain Hassan Djamous d'Ati, en présence du gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon.



Durant les 90 minutes de jeu, le match a été bien équilibré. Mais l’équipe d’As Douanes est finalement venue difficilement à bout d’As Santé, par un score étriqué d'un but à zéro. Le but a été marqué par Hassan Djibrine.



Le président de la ligue de football du Batha, Mahamat Abba Gana Tchari, et le délégué de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Obili Ousmane Malgoune, se sont relayés pour féliciter l'équipe victorieuse. Ils ont signifié que le sport est un facteur d'unité et de cohésion sociale, raison pour laquelle la jeunesse doit être unie pour véhiculer le message de paix et du vivre ensemble.



A la fin de la rencontre, plusieurs prix ont été remis aux heureux gagnants. As Douanes remporte ainsi le championnat, la coupe, et les distinctions de meilleur buteur et de meilleur gardien. As douanes sera le représentant zonal pour le Batha.