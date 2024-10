TCHAD Tchad : au Batha, mission du ministre de l’Eau et de l’Energie

Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 17 Octobre 2024





À la suite du cri de détresse lancé par le gouverneur de la province du Batha, le général Ahmat Goukouni Mourali, ainsi que des cadres ressortissants de ladite province, à cause de l'interruption de la desserte en électricité dans la ville d'Ati par la société ZIZ Sarl, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Kanabe Marcelin, accompagné d'une importante délégation comprenant des cadres du ministère, de l'ARSE et de la SNE, a effectué une mission sur le terrain du 15 au 17 octobre 2024, à Ati.



Dès son arrivée, le ministre et sa délégation ont visité la centrale électrique de la société ZIZ et le château d'eau de la ville. Après cette visite, une réunion a eu lieu à la résidence du gouverneur, en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la province.



Au cours de cette réunion, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a souhaité la bienvenue au ministre, et à sa suite, pour leur intervention rapide afin de trouver une solution définitive aux problèmes d'énergie dans la ville d'Ati. Il a également exhorté la société ZIZ à honorer ses engagements, en fournissant de manière permanente de l'électricité à la population d'Ati.



Prenant la parole, le ministre Passale Kanabe Marcelin a souligné que l'objectif de sa visite était de trouver une solution urgente à cette interruption d'électricité, qui dure depuis près de trois mois. Il s'est également engagé à réduire le tarif exceptionnellement élevé de l'électricité, appliqué dans la ville d'Ati, afin de l'aligner sur le tarif officiel en vigueur sur l'ensemble du territoire national.



Le ministre a aussi mentionné la nécessité d'une desserte continue et sans interruption à Ati, de faire accélérer les travaux de réalisation des infrastructures énergétiques, et de respecter l'engagement de branchement de 3 000 ménages d'ici au 1er décembre 2024.



Enfin, il a évoqué la possibilité de résilier la convention et le contrat en cas de non-respect des obligations. Le ministre a rappelé que la ville d'Ati fait partie de cinq autres villes tchadiennes où ZIZ Sarl assure le service public de l'électricité, conformément à une convention et un contrat, signés respectivement les 16 novembre et 2 décembre 2020, entre ladite société et le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Il a conclu en remerciant le gouverneur pour ses efforts et son engagement en faveur de la population d'Ati.



À l'issue des échanges, les deux parties (l'État tchadien, représenté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, accompagné de l'ARSE, et de la SNE, et ZIZ Sarl, représenté par son DGA Hassan Moussa), sous l'œil du gouverneur, ont signé un procès-verbal résumant cinq points clés :

1. Interruption de la desserte électrique : L'interruption, due à une panne technique au niveau de la production de la centrale de ZIZ, a été résolue avant même l'arrivée de la mission, et les deux parties en ont pris acte.

2. Tarif de l'électricité : À partir du 1er novembre 2024, le tarif appliqué à Ati sera celui officiel, soit 125 FCFA par kilowattheure, au même titre que les autres villes (avec un tarif social de 85 FCFA).

3. Desserte permanente : À partir du 1er novembre 2024, la production et la desserte électrique dans la ville d'Ati seront permanentes, tous les équipements de production étant presque neufs.

4. Achèvement des travaux : Les deux parties conviennent que tous les travaux, de la production à la distribution, doivent être achevés dans un délai de deux mois. À défaut, le contrat et la convention afférents au projet seront résiliés sans recours, notamment en raison du non-respect des délais contractuels par ZIZ Sarl.

5. Raccordement des ménages : ZIZ Sarl s'engage à raccorder les 3 000 ménages d'Ati dans les plus brefs délais, conformément aux vœux des plus hautes autorités du pays.



Enfin, les deux parties ont accepté que les autorités administratives de la province du Batha assurent le suivi de l'application des points convenus dans le présent procès-verbal.





