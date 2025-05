Tchad : au Guéra, visite officielle de l'ambassadeur allemand à la mairie de Mongo

L'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Gregor Schotten, s'est dans la commune de Mongo, dans le cadre d'une visite visant à renforcer la coopération entre l'ambassade d'Allemagne et la municipalité locale.



La délégation allemande a été chaleureusement accueillie par l'équipe municipale dirigée par le maire, Hamza Abba Djarou. Lors de cette rencontre, le maire a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur, et à son équipe avant de présenter en détail la structure et le fonctionnement de la mairie de Mongo.



Dans son allocution, Dr Gregor Schotten a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a particulièrement félicité le maire pour le travail déjà accompli, notant que la commune est « sur le bon chemin ». L'ambassadeur a également assuré que la représentation diplomatique allemande serait disposée à accompagner la mairie de Mongo dans ses diverses activités de développement.



Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre l'Allemagne et le Tchad et vise particulièrement à soutenir le développement communal dans la province. Elle témoigne de la volonté des deux parties de collaborer étroitement pour améliorer les conditions de vie des populations locales, à travers des initiatives de développement durable.



Enfin, cette visite à Mongo s'inscrit dans une tournée plus large de la délégation allemande, qui poursuivra sa mission dans les localités de Niergui et Baro dans le département du Guéra.