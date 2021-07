Tchad : au Hadjer Lamis, le conseil provincial du MPS réceptionne un appui en équipements

Le conseil provincial du Mouvement patriotique du Salut (MPS), de la province de Hadjer Lamis a reçu ce 17 juillet à Massakory, un don d’un véhicule tout terrain, un groupe électrogène, des matériels consommables informatiques et des dispositifs de connexion haut débit.



Avant l'entame de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire du défunt Maréchal Idriss Deby Itno.



Pour le secrétaire général du MPS de Hadjer Lamis, Abakar Moussa Kallé, "ces matériels et moyens de déplacement entrent en droite ligne de la dynamisation du grand parti rassembleur le MPS, dont la province de Hadjer Lamis est une terre qui lui est acquise".



Selon lui, ces matériels ont été octroyés par le secrétaire général national du MPS pour mieux vulgariser et véhiculer les idéaux nobles du parti en vue de l'enraciner davantage dans la province.



Abakar Moussa Kallé a rappelé aux militants et au conseil provincial que ces matériels sont aucunement des biens d’un individu ou d’un groupe d’individus. Ils ne seront utilisés que dans le cadre strict des activités politiques du parti.



Au cours de cette cérémonie, le conseil provincial a présenté les nouveaux membres du Bureau politique national (BPN) pour le compte de la province. Une visite du chantier de construction du siège départemental du MPS de Dagana a marqué la fin de la cérémonie.



La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du BPN et de la gouverneure de Hadjer Lamis, Amina Kodjiana.