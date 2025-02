Tchad : au Kanem, le délégué général du gouvernement rencontre les chefs des quartiers et ferricks

Ce 20 février 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a rencontré les chefs des quartiers et ferricks, dans le cadre d'une prise de contact officielle.



C'était en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles. L'objectif de cette rencontre était d'établir un dialogue constructif et de renforcer les relations entre les autorités administratives et les leaders locaux.



Lors de cette rencontre, plusieurs points importants ont été abordés :

- La sécurité : le général Asseif Mahamat Assouni a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité dans les quartiers, pour garantir la paix et la stabilité dans la région. Tout en soulignant l'étroite collaboration des chefs de quartiers et ferricks avec les forces de l'ordre.

- Le respect de la hiérarchie : il a souligné l'importance de respecter les structures hiérarchiques et administratives pour assurer une gestion efficace et harmonieuse des affaires locales.



Cette rencontre marque un engagement fort du délégué général du gouvernement à travailler en collaboration avec les chefs des quartiers et ferricks, pour le bien-être de la population en particulier, et le développement de la province du Kanem en général.



Les différents chefs de quartiers ont félicité le délégué général du gouvernement auprès de la province qui a pris cette initiative de les rencontrer en premier, et promettent d'accompagner la politique du gouvernement et de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, pour la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le rendez-vous est pris pour le mois prochain pour évaluer les activités sécuritaires mensuelles. La rencontre a pris fin par une photo de famille.