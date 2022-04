TCHAD Tchad : au Kanem, les défis humanitaires préoccupent Action contre la Faim

Par Georges Lawane - 13 Avril 2022



En lien avec la stratégie plaidoyer du projet Confluences, Action contre la Faim s'active au sein de la communauté humanitaire au Kanem, afin de renforcer la qualité des interventions humanitaires.

L'organisation non gouvernementale dénommée Action contre la Faim a effectué une mission à Mao, dans la province du Kanem, ce 12 avril 2022. Le but de cette visite est de renforcer la visibilité sur le contexte humanitaire et les besoins actuels persistants, de collecter des témoignages des populations assistées et des autorités de la localité. Cette mission permettra de mieux apprécier et de recueillir les évidences sur la valeur ajoutée des interventions d'Action contre la Faim, dans la province de Kanem.



Spécifiquement, il s'agit de : collecter les données sur le contexte humanitaire du Kanem ; recueillir les perceptions des populations locales sur les assistances apportées et leurs perspectives ; rencontrer les autorités administratives, et les leaders des organisations humanitaires ; visiter les réalisations de l'ACF et de ses partenaires dans la province du Kanem ; ressortir les gaps et défis humanitaires persistants.



Le responsable du Programme action contre la faim, Herman Madtoingué, a indiqué que, Action contre la Faim est une association internationale de droit français, créée en 1979, lors de la crise en Afghanistan. Son but est de lutter contre la faim. Elle est implantée dans plus 50 pays au monde, y compris le Tchad, depuis 1982. Le Kanem est une base historique, contrairement aux autres bases des différentes provinces.



L'association est régie par sa charte de principe. Il a évoqué que les crises ne font que s'accentuer dans la province, et dès lors, plusieurs questions taraudent les esprits. Beaucoup d'organisations internationales, et certains partenaires, sont absents dans la lutte contre l'insécurité alimentaire de la province du Kanem.



D'une superficie de 1.284.000 km2, le Tchad est un vaste pays enclavé qui fait face à d'énormes difficultés. Les nombreuses crises qui sévissent dans les pays voisins, notamment en Libye, au Soudan, en RCA et au Nord Cameroun, influent considérablement sur son territoire, selon Herman Madtoingué.



Relativement au HNO/HRP 2022, 5,5 millions de personnes seront dans le besoin d'une assistance humanitaire au Tchad, dont 4,4 millions sont ciblées. Dans la bande sahélienne, l'enclavement des villages, par défaut d’infrastructures routières praticables en toute saison, est une contrainte au développement local. À cela s'ajoutent, l'insuffisance des structures de santé adéquates, une faible couverture en eau, des pratiques d'hygiène peu recommandées, des capacités de production et d'élevage limitées, des inégalités en matière du genre, aggravées par les effets du changement climatique.



Aussi, le Kanem a été le théâtre des affrontements entre groupes rebelles et forces gouvernementales. Pour exacerber cette situation, la campagne agropastorale 2021 a été catastrophique, suite à l’insuffisance et à la mauvaise répartition des pluies. Il faut rappeler que la campagne agricole 2021/2022 a été impactée négativement par un démarrage tardif, une mauvaise répartition spatio-temporelle et un arrêt précoce des pluies, avec des déficits importants. Le cumul pluviométrique saisonnier est inférieur à celui de l'année dernière, à la même période dans la majeure partie des stations suivies, notamment à Mao (-83,5 mm) à Mondo (-103,8 mm), à Nokou (-140,3 mm). Par rapport à la moyenne quinquennale, la pluviométrie de la campagne agricole 2021/2022 est déficitaire.



On note aussi des séquences sèches, au début et à la fin de saisons et les arrêts brusques des pluies qui ont affecté significativement le développement des cultures. Ce qui n'a pas permis aux cultures de boucler normalement leur cycle végétatif. Face à cette situation, l’Etat et les partenaires se mobilisent pour rendre accessibles, les services sociaux de base à la communauté locale.



En lien avec la stratégie plaidoyer du projet Confluences, qui s'aligne parfaitement sur la stratégie mission, Action contre la Faim s'active au sein de la communauté humanitaire au Kanem afin de renforcer la qualité des interventions humanitaires.

Cette qualité humanitaire ne saurait être atteinte sans des informations à jour et disponibles sur le contexte humanitaire, l'action des intervenants, les témoignages des populations assistées et les gaps persistants, à l'attention à la fois de l'opinion publique nationale et internationale, et surtout des partenaires techniques et financiers, a conclu Herman Madtoingué.





