Tchad : au Lac, clôture des activités de la Semaine nationale de la femme à Bol

Les activités clôturant la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne et de la Journée internationale de la femme, ont été clôturées à Bol, chef-lieu de la province du Lac, par le secrétaire général de province du Lac, Yaya Ousmane Adoum.



C’est autour du thème, « Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire », que les femmes de la province du Lac ont commémoré les activités marquant la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne, à la Place de l’indépendance de Bol.



La présidente du comité d’organisation, Zara Ousmane Amadou, a déclaré que la SENAFET est une période de réflexion, de concertation, de brassage et de partage du savoir pour le mieux-être des femmes.



Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a exhorté les femmes à s'engager et à tous les niveaux, dans la sensibilisation de proximité, sur la cohabitation pacifique, la tolérance, le pardon et le vivre ensemble, seuls gages de la refondation de la nation tchadienne qui tient à cœur le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Autre temps fort de cette cérémonie commémorative, c’est le défilé des différents établissements scolaires, les écoles de formation professionnelle, les organisations de la place et des groupements des associations féminines, et ceux sous l'admiration du public sorti nombreux pour la circonstance.