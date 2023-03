Tchad : au Logone Occidental, les bénéficiaires de l'initiative 50 000 emplois préparés à une gestion efficace

Selon le consultant et formateur, Kounda Bienvenu Assidé, cette formation vise à renforcer les capacités des lauréats de la première vague de financement de l'initiative 50 000 emplois au Tchad.



Le but est de préparer les bénéficiaires à bien gérer les financements qui leur seront octroyés. S'ils gèrent correctement leur financement et le remboursent, cela permettra de financer d'autres projets.



Cette formation est importante pour les jeunes et pour le ministère de laJjeunesse, qui cherche à aider les jeunes face au problème crucial de l'emploi et du chômage.



L'objectif de cette formation est d'apprendre aux jeunes à bien gérer les financements qui leur seront octroyés et à préparer leur esprit à cette tâche.