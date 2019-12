Tchad : au Logone occidental, des consignes pour éviter tout conflit agriculteurs-éleveurs

Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Adago Yacoub a tenu vendredi dernier, une rencontre avec les représentants des agriculteurs, ceux des éleveurs, les chefs de cantons, les préfets et sous préfets, les représentants des associations de la société civile, et le représentants des forces de l'ordre de sa circonscription administrative.



L'objectif de la rencontre est de faire passer le message de la paix et de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Les deux mamelles de l'économie du Tchad que sont l'agriculture et l'élevage demeurent des forces motrices, c'est pourquoi les deux communautés sont condamnés à vivre ensemble, a souligné le gouverneur.



En cette période des récoltes, les conflits deviennent récurent, c'est donc pour prévenir cela que le n°1 du Logone Occidental a convoqué ces deux communautés en présence des chefs traditionnels et des administrateurs. Il a jugé très urgent d'attirer l'attention des éleveurs qui, en cette période laissent leurs troupeaux détruire les récoltes des paysans.



Adago Yacoub a interpellé tout un chacun à faire valoir la culture de paix, de la cohabitation pacifique et du respect des lois en vigueur dans notre pays. Tout mouvement de troupeaux doit s'arrêter en cette période de récoltes, a recommandé le gouverneur aux éleveurs afin d'éviter toute destruction de récoltes. Ils a recommandé en outre de recruter plusieurs bouviers pour un troupeaux de 200 bœufs.



Aux agriculteurs, le gouverneur a demandé d'éviter des champs pièges et surtout de ne pas brûler les tiges de culture après les récoltes. Tout les contrevenants répondront de leurs actes, a-t-il conclu.



Tous les acteurs de la sensibilisation et de la prévention de ce conflit ont été félicités par le gouverneur pour leurs efforts consentis. "La paix n'a pas de prix, elle n'est pas un vain mot mais un comportement de tout un chacun", a affirmé Adago Yacoub qui souligne que notre dénominateur commun, c'est le Tchad.



Unanimement, les participants ont salué l'initiative du gouverneur.