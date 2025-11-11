Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Mandoul, vente des vivres subventionnées de l'ONASA aux personnes vulnérables


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 11 Novembre 2025



Tchad : au Mandoul, vente des vivres subventionnées de l'ONASA aux personnes vulnérables
Subventionnée par le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, au profit des personnes vulnérables, la vente de ces vivres est présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul en présence des personnes vulnérables.

Ce sont au total 2400 sacs de riz de 25kg, 1000 sacs de sucre de 50kg et 1000 bidons d'huile de 20l, 1600 sacs de riz de 25kg, 199 sacs de sucre de 50kg et 500 bidons d'huile de 20l, pour le dépôt ONASA de Koumra destinés à cinq départements, et 800 sacs de riz de 25kg, 500 sacs de sucre de 50kg et 500 bidons d'huile de 20l destinés au dépôt ONASA de Moïssala, pour le déplacement de Barh-Sara.

Le prix de vente de cette subvention est de 6500 Fcfa pour un sac de riz de 25kg, 15500 Fcfa pour un sac de sucres de 50kg et 15500 Fcfa pour un bidon d'huile de 20l. Le maire de la ville de Koumra, Guerindjita Nanhogban martèle que tous ceux qui se substitueront en vulnérables pour acheter ces vivres, au détriment des concernés, feront face à la colère de Dieu.

Lors de cette vente, le délégué général du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, a adressé ses reconnaissances au gouvernement, avant d'instruire le chef de dépôt à vendre ces vivres uniquement aux personnes vulnérables, et non aux personnes physiquement bien portantes et aux autorités administratives.


