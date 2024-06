Tchad : au Mayo Kebbi Est, la CFTMPD milite pour l'intégration des femmes dans la gestion des conflits

La représentante de la présidente de la coalition, Djekoloum Mougalbaye, a déclaré que l’objectif de cette activité, soutenue par l'Organisation Internationale de la Francophonie, est de contribuer à la cohésion sociale en vue de la réconciliation nationale.



Elle a expliqué que cela permettrait aux principaux acteurs de faire une analyse de la situation de la province en matière de cohésion sociale et de promouvoir l’inclusion des femmes dans les instances de prise de décision ainsi que dans les mécanismes locaux de paix.



C’est le secrétaire général de la province, Djingar Gaspard, qui a présidé l’ouverture des travaux. Il a encouragé les femmes dans cette démarche de cohésion sociale et a souligné le rôle primordial de la femme, mère de l’humanité. Il a rappelé que le gouvernement du Tchad s’est doté d’une Politique Nationale Genre (PNG) en 2017, assortie de son plan d’action quinquennal (2019-2023), qui prévoit la mise en place de mécanismes visant à concourir à l’égalité et l’équité de genre.