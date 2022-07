Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, des échanges autour du PND 2022-2026

Rendu possible par le ministère de l'Économie et de la Coopération internationale avec l'appui du PNUD, les travaux de ce processus de recherches et de réflexion collectives vont permettre au pays de disposer d'un document présentant un état des lieux du contexte national et des stratégies globales pour le développement national.



Le chef de mission Djimet Sou Djimadji souligne que l'objectif de cet atelier de deux jours à Pala vise à informer les populations sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) et l'agenda 2063, de restituer les résultats de la mise en ouvre du PND 2017-2022 et de faire des consultations sur le PND 2022-2026 au niveau provincial.



Les participants qui sont constitués des responsables locaux échangent sur les ODD et les résultats de la mise en œuvre du PND précédent. Les attentes des populations seront recueillies afin d'élaborer un autre PND sur la durée de 2022 à 2026. Les documents de planification provinciale, départementale, locale et cantonaux seront recensés.



De l'avis du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, c'est depuis 2015 que le Tchad a inscrit sa dynamique développement dans une perspective à long terme visant à faire du Tchad un pays émergents à l'horizon 2030. Le PND 2022-2026 va favoriser au Tchad d'acceder au rattrapage économique et social sur tous les plans.