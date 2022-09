Tchad : au Moyen-Chari, les acteurs locaux prennent leurs responsabilités face aux conflits

Le président du bureau exécutif du Cadre de Dialogue Inter Communautaire du Moyen-Chari (CDIC/MC), Touadéré Alexis, a fait ce 16 septembre un point de presse dans les locaux du PASOC.



La rencontre avec les hommes des médias avait trait aux activités de cette structure, et aux différents conflits intercommunautaires qui ne cessent d’endeuiller les familles dans la province du Moyen-Chari.



D’entrée de jeu, le président du CDIC/MC a fait l’historique du Cadre qui a été mis sur pied depuis 2017, par le Comité de Suivi d’Appel à la Paix et à la Réconciliation (CSAPR), avant d’ajouter qu’il est un mécanisme communautaire de prévention, de médiation et de gestion de conflits.



Touadéré Alexis précise qu’au Tchad, il existe 25 cadres de dialogue, et la province du Moyen-Chari en compte trois qui sont installés dans les départements du Lac Iro, la Grande Sido et dans le Barh-Kôh. Ceci dans le but de renforcer le processus de la cohabitation pacifique dans ces différents départements, à travers le dialogue.



Le président du CDIC/MC a condamné les différents conflits intercommunautaires qui sont devenus récurrents dans la province du Moyen-Chari. L’on peut citer Sandana, par Koumogo, où beaucoup de concitoyens ont perdu la vie, Danamadji dans la Grande Sido, et récemment Kyabé, dans le département du Lac Iro.



Pour lui, plusieurs tentatives de médiation ont été menées par les autorités à différents niveaux, et auprès des organisations éprises de paix, mais le phénomène persiste. Il précise qu’il est nécessaire d’expérimenter un autre mécanisme de règlement de conflits, qui est le cadre de dialogue.



C’est pourquoi, le Cadre de Dialogue Inter Communautaire du Barh-Kôh, dans son plan d’action, a prévu une série d’échanges avec quelques couches de la société, dans les jours à venir. Ces consultations s’effectueront tant dans la ville de Sarh, que dans les différents cantons, dont Balimba, Danamadji et Koumogo.



A cette occasion, il est question de faire de la médiation d’une part, et de mener la campagne de sensibilisation d’autre part, pour prévenir d’éventuels conflits. Des descentes sur le terrain vont s’effectuer dans les villages et les ferriques. « L’objectif de ces échanges est de contribuer au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble », a conclu le président du bureau exécutif du CDIC/MC.