Tchad : au Moyen-Chari, les taxes d’apprentissage et de la formation professionnelle à payer au FONAP

Les entreprises et sociétés de la province du Moyen-Chari doivent payer obligatoirement les taxes d’apprentissage et de la formation professionnelle du bureau FONAP du Moyen-Chari.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a tenu ce matin à son bureau, une réunion avec les différentes entreprises et sociétés publiques comme privé, exerçant dans la province.



L’objectif de cette rencontre, est de demander aux différents responsables de ces entreprises et sociétés publiques et privées de s’acquitter des taxes d’apprentissage et de la formation professionnelle exigées par le Fond National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP), du bureau provincial du Moyen-Chari qui n’est autre que de 1, 2 % de la masse salariale.



Le chef de service formation des entreprises et apprentissage du FONAP de la province du Moyen-Chari, Nalial Tabo, a fait comprendre au gouverneur de la province du Moyen-Chari que la taxe d’apprentissage a existé depuis 1967, et a été dédiée au FONAP en 1993, lors de sa création afin de permettre à cette structure de financer les actions de formation des entreprises et sociétés cotisantes, et d’aider les couches vulnérables.



Malheureusement, certaines sociétés de la ville de Sarh ne veulent pas verser cette taxe et d’autres préfèrent payer leurs frais au niveau du bureau national.



Chose qui n’arrange pas la province en matière d’économie, a précisé Nalial Tabo. Le chef de service formation des entreprises et apprentissage du FONAP de la province du Moyen-Chari, a aussi précisé que le FONAP est un outil de valorisation des ressources humaines et de réduction de la pauvreté, et la collecte de cette taxe est obligatoire, au même titre que les impôts.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a félicité et encouragé quelques entreprises et sociétés qui honorent leur engagement vis-à-vis du FONAP.



Il a fait savoir à l’assistance que pour booster l’économie de la province du Moyen-Chari, il faut que toutes les entreprises exerçant dans la province s’engagent à payer régulièrement leur taxe d’apprentissage et de la formation professionnelle, au niveau du bureau provincial du FONAP.