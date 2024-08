Tchad : au Ouaddaï, 100 moustiquaires imprégnées distribuées à la population du village Tarbaka

L'objectif recherché à travers ces activités est de transmettre le message de la paix et de la cohabitation pacifique entre les éleveurs et agriculteurs en cette période de saison pluvieuse.



Prévenir les conflits entre les différentes communautés vivant dans le Ouaddaï, et surtout entre les éleveurs et les agriculteurs, tel est le but de notre intervention sur le terrain, précise Mahamat Ousmane Mahamat, secrétaire général de ladite association.