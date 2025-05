Tchad : au Ouaddaï, l'ASPAC-BM lance ses activités sous le signe de la valorisation du patrimoine culturel

Le secrétaire général de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel du monde (ASPAC-BM), Babikir Djimi, a animé le mardi 20 mai 2025 à Abéché, une conférence-débat relatif au lancement officiel des activités de ladite association. C'était dans la salle de réunion de l’Adetic.



Cette conférence-débat est placée sous le thème : la valorisation du patrimoine culturel du Beri. Dans sa communication, le conférencier a abordé plusieurs aspects liés à la mise en place de cette jeune organisation. Pour cette association qui a vu le jour grâce à un travail collectif qui a regroupé plusieurs entités notamment : les leaders traditionnels, ceux d'opinion, le Sultan du Dar Zakhawa, mais aussi des docteurs, des écrivains en histoire Zakhawa.



Babikir Djimi précise que la culture Zakhawa est un patrimoine à la fois matériel et immatériel, constitué des outils, des lieux d'habitation, des territoires, des méthodes, des us et coutumes, des pensées, de la langue et du dogme, etc. Pour la conserver, il faut collecter ces différents outils auprès des chefferies traditionnelles.



Le secrétaire général a enfin relevé que son organisation entend faire plusieurs réalisations dans l'avenir tels que : la création d'un musée pour la conservation des objets, mais aussi organiser des événements comme des festivals, des foires, pour manifester et valoriser la culture, à travers des pratiques anciennes.



Il n’a pas manqué de lancer un appel aux jeunes de sa localité de s'intéresser à leur culture ancestrale, et de valoriser les civilisations occidentales. Il faut noter que l'ASPAC-BM a vu le jour le 03 avril 2025 et compte 13 membres.