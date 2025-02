Tchad : au Ouaddaï, l’ONG AHA forme des jeunes pour bâtir des micro-entreprises solides et durables

Dans le cadre du Projet Presa/Precote, l’ONG AHA a lancé une formation en gestion des micro-entreprises à Adré, afin d’outiller les bénéficiaires pour une gestion efficace et pérenne de leurs activités artisanales.



Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs après leur formation technique et la réception de leurs kits de démarrage.



Animée par le formateur expérimenté Brahim Mahamat Bremé, venu de N’Djamena, cette session couvre des thématiques essentielles telles que la planification d’une activité, la gestion financière, la fidélisation des clients et l’anticipation des défis. Elle permet aux participants d’acquérir des outils concrets pour structurer et développer leurs entreprises.



Lors de l’ouverture de la formation, le chef de Projet, Mahamat Tahir, a rappelé un proverbe souvent cité par le directeur général de l’ONG AHA : « Celui qui gère bien une petite calebasse de mil saura gérer un grand grenier ». Un message fort qui souligne l’importance de la discipline et de la rigueur dans la gestion quotidienne, quelle que soit la taille de l’entreprise.



Placée sous la supervision de Izzadine Ali Mahmoudi, représentant la direction générale, cette formation reflète l’engagement de l’ONG AHA à accompagner les bénéficiaires vers l’autonomie et la réussite. À travers cette initiative, l’ONG réaffirme son ambition de faire de l’entrepreneuriat un levier de développement durable pour la région.