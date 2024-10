Tchad : au Ouaddaï, l'ONG AJECUD renforce les capacités des femmes rurales sur la production maraîchère

La Maison des Jeunes de la sous-préfecture d'Amleyouna a servi de cadre ce 15 octobre 2024, au lancement de la formation sur la production maraîchère.



C'était au profit de 20 femmes issues de 4 groupements féminins de la place, organisée par l'ONG AJECUD, à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, édition 2024. Le directeur général de l'ONG AJECUD, Hassan Abdoulaye Hassan a indiqué que cette formation vise à renforcer les compétences des femmes rurales en matière de production maraîchère.



Il a ensuite soulevé que le développement durable ne peut être atteint sans l'implication active des femmes, qui jouent un rôle central dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'un développement durable.



Ouvrant les travaux de cette formation, le représentant du sous-préfet d'Amleyouna, Abdoulaye Arrihémé a souligné l'importance de l'autonomisation des femmes dans le développement économique et social du pays. « En tant que femmes, vous avez un rôle fondamental à jouer dans la réduction de la pauvreté, la lutte contre la malnutrition et la promotion de pratiques agricoles durables », a-t-il conclu.



Il convient de souligner qu'AJECUD a obtenu son agrément le 11 septembre 2024. Cette formation constitue la première activité en tant qu'ONG nationale.