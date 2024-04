Tchad : au Ouaddaï, la jeunesse apporte son soutien inébranlable au Gouverneur

Ousmane Abdelrahim Adam a souligné que, depuis l'arrivée au pouvoir du gouverneur Bachar Ali Souleyman il y a presque deux ans, plusieurs accords de réconciliation entre les communautés ont été signés, témoignant ainsi de son engagement envers l'harmonie régionale.



Le président a exprimé son soutien et celui de l'Association Avenir des Jeunes au gouverneur, au nom de la jeunesse du Ouaddaï. Il a déclaré que les allégations portées contre le gouverneur étaient non seulement infondées, mais aussi susceptibles de nuire à la cohésion intercommunautaire de la province, laquelle est en voie d'amélioration. « Il s'agit de tentatives de dénigrer le gouverneur et de menacer la paix et la stabilité que nous avons commencé à reconstruire », a-t-il conclu.