Tchad : au Ouaddaï, les autorités font le point sur la lutte contre le Covid-19

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a tenu mardi une rencontre regroupant les membres de la commission provinciale chargés de mettre en oeuvre la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus dans la province du Ouaddaï.



La rencontre visait à évaluer la situation sanitaire dans la province, et suivre de près les actions menées par la commission. Mise sur pied par arrêté n°28 du 4 avril 2020, la commission est chargée de mettre en oeuvre les décisions prises par la cellule nationale, de coordonner et réaliser le monitoring des activités de préparation et de riposte au niveau provincial, de suivre l'évolution de la situation au niveau provincial et de diffuser les informations officielles dans le ressort territorial de la province.



En sa qualité de rapporteur de la commission et par ailleurs délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr. Abdel-Mamoud Chène a fait le bilan de la commission précédente, mise sur pied dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



Il a expliqué que la commission a installé des dispositifs pour le lavage des mains dans les lieux publics et privés. Elle a également menée des campagnes de sensibilisation relatives au respect des mesures prises par le Gouvernement.