Tchad : au Ouaddaï, les civils convaincus peu à peu par le bienfondé du désarmement

La commission mixte composée des responsables civils et militaires chargée de sensibilisation et de faire des investigations sur les allégations mensongères dans la province du Ouaddai s'est rendue ce lundi au quartier Khabartou dans le 4ème arrondissement de la ville d'Abéché. Le bien-fondé de cette tournée est de sensibiliser la population à déposer les armes.



Le délégué adjoint du 4ème arrondissement, Izadine Bourma Ahmat a remercié la population de sa circonscription pour sa présence massive en cette circonstance. Il a également remercié le président de la République pour avoir instauré l'état d'urgence afin de parvenir au bien être de la population.



Rappelant l'histoire, il a réaffirmé que la province du Ouaddai vivait en parfaite harmonie et en paix. "Pourquoi pas de nos jours ? C'est possible", a-t-il assuré. Pour lui, il faut qu'il y ait le respect des mesures prises par les plus hautes autorités de la République pour enrayer ces conflits de tout genre dans les provinces concernées.