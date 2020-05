Tchad : au Ouaddaï, les journalistes arabophones mobilisés face au Covid-19

La ligue des journalistes arabophones section du Ouaddai a fait une conférence de presse ce dimanche à Abéché suite à la commémoration de la Journée mondiale de la presse.



Le président de la Ligue, Oumar Ali Idriss, s'est réjouit du thème de cette journée qui est le "rôle des médias dans les situations d'urgences."



Il a demandé aux Hommes des médias de jouer leur rôle de sensibilisation envers la population afin de lutter contre cette pandémie de coronavirus qui endeuille le monde.



Le président de la Ligue a appelé à être patients et courageux afin d'atteindre les objectifs. De plus, il a demandé aux journalistes de donner des informations fiables du ministère de la Santé publique, afin d'éviter les fausses informations.



Oumar Ali Idriss n'a pas manqué de rappeler les activités que la Ligue mène, telles que la sensibilisation, la formation, les émissions radiophoniques et bien d'autres.



Par ailleurs, le président de la Ligue des journalistes arabophones section du Ouaddai a lancé un appel aux responsables administratifs et aux forces de défense et de sécurité de répondre positivement aux journalistes en cas de besoin.



Rappelons que dès l'apparition de cette pandémie de Covid-19, la Ligue a initié une caravane de sensibilisation dans la ville d'Abéché, tout en distribuant et affichant des fiches contenant les mesures barrières édictées par les autorités. Des émissions ont également été animées sur cette pandémie.