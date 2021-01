Tchad : au Salamat, le Conseil provincial du MPS a un nouveau Secrétaire général

Après avoir passé 19 mois à la tête du Conseil provincial du MPS, Ahmat Sabre Djano cède la place à Souleymane Issakha Abdoulaye qui est son vice-président au sein de ce conseil. Les militants du MPS et des partis alliés implantés dans la ville, ont honoré de leur présence à la cérémonie. Le secrétaire général provincial sortant, a lors de son intervention remercié tous ses camarades militants du MPS et ceux des partis alliés qui l'ont aidé dans l'exercice de ses fonctions. Il leur a demandé de continuer dans la même lancée.



Après la lecture de la décision, Ahmat Al-Koudar Ali Fadel, chef de la mission composée de quatre membres du Bureau politique national, a déclaré dans son discours d'installation que c'est suite à la décision prise par le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, qu'ils sont en mission d'urgence pour aménager légèrement la structure provinciale en vue des échéances échéances. Il poursuit que le pré-congrès provincial qui se profile à l'horizon pour la désignation du candidat du MPS, (en la personne de Idriss Deby Itno), a besoin d'une équipe dynamique et soudée pour relever le défi.