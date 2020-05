Tchad : au Salamat, un nouveau délégué à la promotion de la jeunesse et des sports

Le nouveau délégué de la promotion de la jeunesse et des sports du Salamat, a été installé ce vendredi 8 mai dans ses nouvelles fonctions. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara.



Dans son intervention, Abakar Sidick Bakary, représentant le délégué sortant, estime que leur mission qui a duré 3 ans et 8 mois à la tête de la délégation provinciale de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, est un succès selon lui.



Lors de son discours d'installation du nouveau délégué dans ses fonctions, le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA fait savoir que la promotion de la jeunesse est l'une des priorités du président de la république, Idriss Deby Itno. Selon le Secrétaire général, l''ambition du chef de l'État, est de faire de la jeunesse tchadienne un exemple inégalable à travers le monde.



Il ajoute que la tâche qui attend le nouveau délégué est certes difficile mais pas impossible. C'est pourquoi il l'exhorte à être courageux et patient et de travailler en étroite collaboration avec ses agents.



Dans son mot de remerciement, le nouveau délégué Brahim Alhissein Ahmat, reconnait qu'il a une lourde responsabilité pour conduire la Jeunesse sur qui le Chef de l’Etat Idriss Deby Itno compte beaucoup ; et ce, pour assurer un meilleur avenir aux tchadiens.



« Le Salamat que nous connaissons tous, regorge des talents dans les différentes disciplines sportives et dans le domaine entrepreneurial. Nous avons la responsabilité d’encadrer, d’orienter et d’appuyer les jeunes dans les différents domaines prescrits à notre ministère, afin que cette frange importante de la société puisse jouer pleinement sa partition pour le développement durable de notre cher pays », a-t-il déclaré.



Pour finir, Brahim Alhissein Ahmat s'est adressé à la jeunesse de la province du Salamat, lui rappelant que le chef de l’Etat Idriss Deby Itno lui accorde une attention toute particulière pour relever les défis de la quatrième République.