Tchad : au Sila, la Journée mondiale de la santé mentale lancée à Goz-Beïda

La Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée sous le thème, « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail », ce matin jeudi 10 octobre 2024 à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila. C’était en présence du gouverneur, de la coordinatrice du Programme national de santé mentale du ministère de la Santé publique, du représentant du HCR, des organisations de jeunes et du groupement féminin.



Le délégué de la CNARR, Adoum Mahamat Ahmat, a souhaité la cordiale bienvenue à cette cérémonie à tous les participantes et participants. « Souvenons-nous que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Engageons-nous à prendre soin de nous-mêmes et des autres. Ensemble, nous pouvons construire une société où chacun se sent valorisé et soutenu », dit-il.



Pour la coordinatrice du Programme national de santé mentale du ministère de la Santé publique, Dr Raouda Mahamat Youssouf, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme, et sous l'impulsion des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la République Mahamat ldriss Deby Itno, fournit des efforts en vue de se joindre aux pays membres de l'Organisation mondiale de la santé.



Il s’agit d’accorder une attention particulière et soutenue à cette Journée, afin de contribuer à la promotion de la santé mentale au Tchad, et à sa promotion sur le lieu de travail. Dr Raouda Mahamat Youssouf souligne que l'heure est plus que jamais venue de promouvoir la santé mentale dans le lieu de travail, de traiter les personnes atteintes de troubles psychologiques, avec bienveillance, et de les respecter dans leur dignité.



« Ce sont des malades comme tous les autres. C'est pourquoi, le Programme national de santé mentale du Tchad se donne le privilège de mener ses activités, pendant cette Journée, ici dans la province de Sila, afin d'offrir un cachet particulier pour l'édition 2024. La réussite de cette lourde mission passera par l'implication effective de tout un chacun, car la santé mentale est un droit universel », affirme la coordinatrice.



Dans son discours de lancement, le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo a remercié toutes les personnes qui offrent des services favorisant la prestation des soins de santé mentale de qualité. « Tous les citoyens du Sila devraient avoir accès aux soins dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et nous en ressortirons tous plus forts ».



Le gouverneur a souligné que c'est le vœu du président de la République, général Mahamat Idriss Deby Itno, qui se soucie du bien- être sanitaire des populations. Et la preuve en est que des moyens nécessaires sont alloués au ministère de la Santé publique pour mettre en œuvre la politique nationale de la santé. Ismaël Yamouda Djorbo invite chacun et chacune à faire de la santé mentale, une priorité partout où l’on se trouve.