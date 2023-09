Tchad : au Sila, restitution des travaux de révision du fichier électoral

Le chef de mission, Mahamat Ousman Tahir, a souligné que depuis le lancement de l'opération à Goz-Beïda, la Commission provinciale de la CONOREC (Commission Nationale Chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel) et la mission qu'il dirige ont dû faire face à un mouvement d'humeurs des jeunes de la localité, retardant ainsi les activités d'enrôlement. Ce mouvement s'est également propagé dans certains départements de la province. De plus, l'état défectueux des routes a entravé l'acheminement des kits et des agents enrôleurs dans certaines zones.



Malgré ces désagréments, l'opération de révision du fichier électoral a progressé, et l'objectif fixé par la CONOREC centrale, qui était d'enrôler 34 860 électeurs dans la province de Sila, a été largement dépassé grâce aux efforts conjoints des agents, des commissions provinciales et locales de la CONOREC, des agents de commandement, des leaders d'opinion, et du gouverneur du Sila.



Le chef de mission a exprimé ses félicitations aux acteurs impliqués dans cette opération réussie, notamment les membres de la commission provinciale de la CONOREC, les agents enrôleurs, les superviseurs, les maintenanciers, les leaders d'opinion tels que les chefs de canton, le chef de village et les religieux, qui ont sensibilisé la population à s'inscrire sur la liste électorale.



Dans son discours de clôture, le gouverneur de la province de Sila, également président provincial de la CONOREC, Ismaïl Yamouda, a remercié la population de Sila pour sa mobilisation et son soutien. Malgré les difficultés rencontrées, l'opération a été un succès total, et le résultat a dépassé les attentes, avec l'enregistrement de 53 383 électeurs sur une cible de 34 860 personnes, soit un pourcentage de 153,13%.



Le gouverneur a également exprimé sa gratitude envers le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, qui a été le maître d'œuvre de la CONOREC pour avoir réussi ce pari. Il a également salué l'ancien député Ahmed Al Habib Mouhyadin pour son engagement lors de cette opération.



La cérémonie s'est conclue par la décoration de plusieurs personnalités présentes.