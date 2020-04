Tchad : au Sila, un serment sur le Coran après des soupçons liés à la récente tuerie

Au Sila, une prestation de serment sur le Coran, suivie d'une réconciliation, a eu lieu samedi dernier entre deux communautés, une vingtaine de jours après une mystérieuse tuerie qui a fait six morts dans les villages Kher Wadjide et Agougou (en périphérie de Kolkobodo), situés dans le département d'Addé.Des accusations fusaient de part et d'autres sur des complicités, alors que l'auteur des faits n'a toujours pas été retrouvé. Des médiateurs ont alors proposé aux communautés Dadjo et Ouaddaï de jurer sur le Saint Coran pour faire taire ces soupçons. Les deux parties ont accepté.Une importante délégation composée du sultan de Dar Sila, de notables et de marabouts, en présence des autorités administratives et traditionnelles de la localité -dont le préfet de département d'addé-, a fait le déplacement pour ramener le calme entre les communautés.Les deux chefs de canton Koloye et Wadi Khadja ont également pris part à la cérémonie de réconciliation.Cette réconciliation revêt un caractère très important car elle permet d'éviter une escalade dans la zone, dans un contexte de vives tensions.Le chef de canton de Wadi Khadja, Abdelmentalib Mahamat Moustapha, et le chef de canton Koloye, Moustapha Yassin Bakhite, ont accepté de jurer sur le coran devant le sultan du Dar Sila et les autorités présentes."Cet acte est inadmissible mais pour éviter toute bavure de la population de cette localité, il faut que les deux chefs acceptent de jurer sur le Coran afin que la situation soit résolue dans les plus brefs délais", a indiqué le sultan de Dar Sila.