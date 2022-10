Tchad : « aucune maladie anormale n'est signalée en dehors du paludisme » au Ouaddaï

Le délégué sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdel Mahamoud Chène, a tenu le 20 octobre, une réunion d'urgence par rapport à la recrudescence du paludisme qui sévit dans la ville d'Abéché.



Après l'analyse des données statistiques parcourues, les responsables sanitaires ont confirmé le pic du paludisme cette année. À la 38ème semaine de l'année en cours, 1785 cas ont été confirmés sur 2661 cas suspects. Le paludisme n'a pas encore atteint le seuil épidémique, indique le délégué. Dans 65% des cas, les patients sont atteints de paludisme.



Par contre, « la majorité des décès sont des patients qui ont circulé chez les docteurs Tchoukou (faux médecins, Ndlr), ou dans des structures privées qui n'ont pas de personnel qualifié ». Selon le délégué sanitaire, ces patients « arrivent à l'hôpital quand ça devient compliqué, puis lorsqu'ils décèdent dans un délai de moins de 48 heures, et ces cas ne sont pas comptabilisés au niveau de leur structure sanitaire ».



S'agissant des cas de décès au sein des communautés dont les causes sont ignorées, le délégué sanitaire précise que ce sont tous des cas de paludisme. Cette année, le pic de paludisme est élevé en raison de la forte pluviométrie et des eaux stagnantes qui ont favorisé la prolifération des moustiques.



Le délégué du Ouaddaï, Dr Abdel Mahamoud Chène, rassure la population qu'en ce moment, la plupart des cas sont liés au paludisme. Dr Abdel Mahamoud interpelle tous les responsables des centres de santé, pour la prise en charge du paludisme qui est gratuite. « Nous n'avons pas encore remarqué en dehors du paludisme, une autre maladie anormale », clarifie-t-il.



De plus, le délégué demande aux journalistes de les aider dans la sensibilisation, afin que les gens puissent fréquenter les structures sanitaires, au lieu « d'aller chez les Dr Tchoukou ou les cabinets soudanais ». Il appelle les associations de la société civile « qui font des déclarations inopinées de se rapprocher d'eux pour avoir les vraies informations, au lieu de faire paniquer la population pour rien ».