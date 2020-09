Tchad : besoins en matériels, Kalzeubé appelle la communauté nationale à se mobiliser

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a lancé samedi un appel à toute la communauté nationale (hommes d'affaires, sociétés étatiques, paraétatiques, toutes les couches de la société, etc) afin de "mettre la main dans la patte" dans le cadre des journées d'actions citoyennes visant à préparer la rentrée scolaire et académique.



"Ce que je voudrais signaler c'est le besoin en matériels. On a besoin de moto-pompes. Les mairies et les jeunes qui sont sur ces chantiers ont besoin de moto-pompes, ils ont besoin de matériel divers", indique le ministre d'État.



Les journées d'actions citoyennes vont se poursuivre. "Au programme, ce sera trois samedis de suite, en plus de ce qui va se passer chaque jour", selon Kalzeube Payimi.



Les journées d'actions citoyennes ont été lancées le 6 septembre dernier sur instruction du chef de l'État.