Tchad : bilan de 9 morts dans des tueries au Logone Oriental, le gouverneur réagit

Selon le gouverneur, les causes exactes de ces affrontements entre éleveurs et agriculteurs ayant causé la mort de 9 personnes dont une femme et 1 enfant d’un an ne sont pas encore connues.



Tout en déplorant cet acte survenu à la veille du dialogue national inclusif, le gouverneur du Logone Oriental, Abdelkérim Seïd Bauche, rassure que des enquêtes sont en cours pour débusquer tous les instigateurs de ces assassinats.