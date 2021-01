Tchad : braquage d'un véhicule du ministère de la Justice, la gendarmerie l'a retrouvé

La Gendarmerie nationale a annoncé mardi l'interception d'un véhicule volé appartenant au ministère de la Justice. Le véhicule de type Toyota double cabine a été braqué, alors qu'il servait pour une mission dans la province du Guéra.



Lors d'un trajet en direction de Mongo, le chef de mission et le chauffeur du véhicule se sont arrêtés pour se reposer et reprendre la route le lendemain. "Le lendemain, je suis sorti le premier. En enfonçant la clé pour ouvrir la portière du véhicule, à peine, deux hommes se sont interposés. Un grand homme en djellaba a enlevé son chèche et a dégainé un pistolet. Son complice s'est précipité avec une arme de l'autre côté. Ils m'ont intimé l'ordre de leur donner la clé, et sont montés dans la voiture. Ils sont ensuite partis", a expliqué le chauffeur.



Le 8ème substitut du procureur de la République, Izzadine Kamal Ahmat, a adressé ses félicitations à la Gendarmerie nationale. "Vous faites la fierté de la République", a déclaré Izzadine Kamal Ahmat.