TCHAD

Tchad : bulletin statistique des Transports 2024, examen et validation avant publication


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 9 Octobre 2025



Le secrétaire général du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Dihoulnet Laurent, a officiellement ouvert l'atelier de validation du bulletin statistique des transports 2024, ce jeudi 09 octobre 2025, à N'Djamena.

L'objectif de cet atelier est d'examiner, et de valider le bulletin statistique des transports 2024, en vue de sa publication et de sa diffusion. Il s'agit plus spécifiquement de : présenter l'architecture institutionnelle du système statistique national ; exposer la méthodologie de collecte et d'analyse des données du bulletin ; recueillir les observations des différentes structures contributrices des données, et des autres acteurs du système statistique national.
Et enfin, de valider le bulletin statistique 2024 après l'intégration des amendements des parties prenantes.

Ce document vise également à mettre à la disposition des décideurs publics et privés, des données statistiques fiables et actualisées, indispensables à la planification, à la gestion et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine des transports. Dihoulnet Laurent a souligné que « l'édition 2024 du bulletin statistique des transports que nous soumettons aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif rigoureux et participatif ».

Ce travail a été mené grâce à la collaboration active des structures techniques du ministère, d'autres départements ministériels partenaires, ainsi que des organisations professionnelles du secteur.

Le secrétaire général a précisé que l'élaboration et la diffusion de ce bulletin s'inscrivent dans la mise en œuvre de la réforme de l'appareil statistique entreprise par le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'Economie et du Plan, visant à améliorer la qualité des données statistiques au Tchad.

« Elle s'inscrit dans la dynamique du Plan national de développement Tchad Connexion 2030, ainsi que dans le Programme pluriannuel du président de la République », a-t-il conclu.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
