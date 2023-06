Tchad : "c'est les entreprises qui doivent aujourd'hui de l'argent à l'État" (ministre Finances)

Le ministre a affirmé : "Il y a beaucoup de discours autour de cette question de la dette intérieure. Il n'y en a pas. C'est les entreprises qui doivent aujourd'hui de l'argent à l'État. Elles doivent réaliser les prestations pour lesquelles elles ont été payées. Certaines ne démarrent pas depuis 8 mois (santé, éducation, etc)."



Le ministre a souligné que la dette intérieure est passée de 500 milliards Fcfa à moins de 50 milliards Fcfa. Cette diminution est un indicateur positif pour l'économie du pays et témoigne des efforts déployés pour améliorer la situation financière.



En ce qui concerne la stabilité monétaire, le ministre a souligné que le Tchad bénéficie d'une monnaie stable grâce à l'arrimage du franc CFA à l'euro. Il a expliqué : "Nous avons une monnaie stable. C'est pourquoi les gens viennent. Parce que le CFA, techniquement, c'est de l'euro. C'est fixe. C'est une subdivision de l'euro. C'est une monnaie stable qui attire. Les gens sont sûrs qu'ils ne vont pas perdre directement."



Cette stabilité monétaire constitue un avantage pour attirer des investissements et renforcer la confiance des acteurs économiques tant nationaux qu'étrangers.