Tchad : "c'est une transition, pas une transmission", rappelle Emmanuel Macron

La société civile africaine, exclusivement invitée au sommet, a demandé au dirigeant français de ne pas être complaisant avec les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir. Interpellé sur le cas du Tchad, Emmanuel Macron a affirmé que "le Tchad c'est une situation très différente, où un président s'est fait tuer".



"Vous êtes dans un pays où il y a la guerre au Nord et au Sud et qui est perclus du risque terroriste. Ce que nous demande l'UA à ce moment là, c'est de rester et de protéger (...) On appuie la transition qui est guidée par l'UA", a justifié le président français.



"C'est une transition, pas une transmission. Nous sommes là pour aider un processus politique (...) sous supervision de l'UA", a insisté Macron, ajoutant que "les situations ne sont pas comparables, ce ne sont pas les mêmes", en comparaison du Mali ou de la Guinée.