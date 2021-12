Tchad : ça bouge dans les salons de coiffure pour les fêtes

Ce jeudi 23 décembre 2021 au salon Maman Délé au quartier Moursal sur l'avenue Boulevard Sao, les filles et jeunes dames se bousculent pour se faire coiffer. Pendant le moment d'attente, deux écrans téléviseurs fixés au mûr permettent aux clients de se distraire. Dans d'autres salons, de la musique est diffusée.



Les employées du salon Maman Délé disposent chacune des mèches blondes, d'une paire de ciseaux et d'aiguilles. Le lieu est bondé de monde, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.



"Je suis venue pour me faire belle afin de célébrer la Noël. Ici, chez "Maman Délé", l'accueil est chaleureux et les employés coiffent bien aussi. Il faut se faire belle pour son homme. Comme c'est la femme qui accueille les visiteurs, il faut être présentable", nous confie une cliente.