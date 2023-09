Tchad : campagne agricole normale au Salamat malgré la répartition pluviométrique discontinue

Le cadre de réflexion des délégués provinciaux est une rencontre régulière organisée dans le but de diagnostiquer les maux et de proposer des suggestions en vue d'améliorer les services pour des prestations de qualité aux citoyens.



Dès l'entame de la rencontre, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a introduit le bien-fondé de cette assise, afin que les participants fassent des propositions significatives pouvant favoriser le développement de la province et améliorer les conditions de vie de la population.



Pour le gouverneur, l'amélioration des conditions de vie des tchadiens, est le souci majeur de la politique du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Cette rencontre donne l'occasion à chaque délégué de présenter les difficultés rencontrées dans son service et d'en proposer des solutions.



Dans cette optique, le délégué intérimaire de la production et de la transformation agricole, Mbaïrakoula Gérard, a déroulé de manière succincte la situation de la campagne agricole dans la province, qui selon lui, est normale malgré la répartition d'une pluviométrie discontinue dans le temps et dans l'espace.



Il informe que du mois de mai au 31 août, un cumul de 656,2mm de pluie est enregistré contre 755.7mm l'année dernière à la même période, soit un écart négatif de 99.5mm. Le délégué intérimaire ajoute que la situation de la sécurité alimentaire est moyenne. Les céréales sont disponibles sur le marché.