Tchad : campagne de sensibilisation sur la gestion des inondations à Kyabé

Une importante délégation du comité provincial de prévention et de gestion des inondations a effectué une mission de deux jours à Kyabé, chef lieu du département du Lac Iro, du 22 au 23 juillet 2025.



Cette mission a eu pour objectif principal de rencontrer les différentes couches socioprofessionnelles de la ville afin de leur transmettre un message d’alerte émanant de la Direction de l’Agence Nationale de la Météorologie. Dans une note officielle datée du 21 mai 2025, ladite Agence a signalé un risque accru d’inondations dans plusieurs provinces, dont celle du Moyen Chari, en raison des fortes pluies attendues cette saison.



Au cours de la rencontre, le vice président du comité, Gouad Brah Brahim, par ailleurs délégué régional de l’Action sociale, a expliqué que ces prévisions annoncent des crues susceptibles de causer d’importants dégâts humains, matériels et agricoles si des mesures préventives ne sont pas prises à temps.



Le rapporteur du comité, Abba Ahmat Sidick, délégué des Droits humains du Moyen Chari, a insisté sur la nécessité pour la population d’être vigilante. Il a encouragé les habitants à relayer l’information dans leurs quartiers, à curer régulièrement les caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux, à renforcer les digues dans les zones exposées et à éviter toute installation dans des espaces connus pour être inondables.



Les participants à cette rencontre, qu’ils soient responsables locaux, commerçants ou représentants d’associations, ont salué l’initiative du comité. Plusieurs d’entre eux ont pris l’engagement d’organiser, dans les jours à venir, des campagnes de sensibilisation de proximité afin de mieux préparer la population face aux risques annoncés.