Tchad : campagne de vaccination contre la poliomyélite du 10 au 12 novembre

Le Programme élargi de vaccination (PEV) du Tchad a organisé un briefing avec les médias, pour présenter la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui se déroulera du 10 au 12 novembre.



C'était ce mardi 7 novembre, dans les locaux du ministère de la Santé publique. L'objectif de la campagne est d'éradiquer la poliomyélite au Tchad.



La poliomyélite est une maladie infectieuse qui peut entraîner une paralysie permanente. Elle est causée par un virus qui se transmet par les selles d'une personne infectée.



Le défi pour cette campagne est de mettre l'accent sur les réfugiés, les nomades et les personnes qui résident dans des zones difficilement accessibles, puis les résistances des parents contre la vaccination.



Pour palier à cet défi, les responsables du PEV et les journalistes sont tombés d'accord sur l'engagement et l'appui des médias, pour la sensibilisation et la promotion des bienfaits de la vaccination contre la poliomyélite mais aussi les risques liés à cette maladie.