Tchad : campus de Toukra, un projet classé sans suite

Le projet est actuellement en suspens, les responsables de l'enseignement supérieur n'en faisant plus mention dans leurs discours, tandis que les salles de classe des facultés de Farcha et d'Ardep-Djoumal se dégradent.



Quand les autres facultés seront-elles construites sur le site de Toukra ? Cette question met mal à l'aise certains chefs de département. Pour eux, c'est un projet présidentiel et "c'est au président de transition Mahamat Idriss Déby Itno de répondre", disent-ils. Pour le président national des étudiants tchadiens, Mahamat Saleh Ahmat Cissé, "ce projet devrait être relancé. Mais le président national de transition Mahamat Idriss Déby Itno n'a aucune vision pour l'enseignement supérieur depuis sa prise de fonction", explique-t-il.



Le président de transition et son gouvernement ont préféré construire un hôpital pour les militaires et bitumer les rues du quartier de Mardjan Daffack, au détriment des facultés. Dans d'autres pays, les étudiants suivent des cours en ligne, mais ceux de N'Djaména sont à la traîne. Quel avenir voulons-nous réellement si nous ne formons pas les leaders de demain ? En réalité, le gouvernement tchadien manque de vision pour la formation des jeunes. L'éducation n'est pas sa priorité : des milliards sont investis dans la sécurité. Pourtant, on ne peut parler de sécurité sans éducation. Force est de constater que les autorités tchadiennes font le contraire de ce qu'il faudrait.