Tchad : cancer, un combat sans structures de soins

L'on attend toujours les mois d'octobre et novembre, dénommés « Octobre Rose » et « Novembre Bleu », pour parler de cette maladie mortelle.



Pourtant, le cancer du col de l'utérus, et de la prostate, sont ceux qui tuent beaucoup plus. Même si un adage populaire dit que prévenir vaut mieux que guérir, en un seul mois on ne peut pas parler d'une maladie qui est curable dès lors qu'elle est diagnostiquée tôt.



C'est cette faible sensibilisation qui semble aussi dangereuse, même si le Tchad est en manque de structures et de personnel soignant de cancer. Ce manque de structure capable de porter secours aux personnes souffrant du cancer témoigne d'une mauvaise politique sanitaire. Ce qui est sûr, beaucoup sont morts dans le silence.



Selon Djimrabé Bonheur, du corps soignant, face au cancer du sein, s'il est diagnostiqué tôt, c'est possible d'éviter le pire. Malheureusement, il y a la méconnaissance des symptômes. « C'est pourquoi les femmes doivent faire des petits exercices comme l'autopalpation des seins au réveil et au couché, une technique de prévention », explique-t-il. Le combat contre le cancer au Tchad est loin d'être sur la bonne piste.



Même s'il faut applaudir « Octobre Rose » et « Novembre Bleu », deux mois ne suffisent pas pour faire une sensibilisation de prévention, au regard de la mentalité tchadienne qui rend la question de la maladie taboue. Le ministère de la Santé et les autorités sont interpellées pour mettre en place des structures qui peuvent aider à traiter cette maladie. En aucun cas, on doit voir les femmes et hommes mourir à cause du cancer, par manque de moyens de traitement.