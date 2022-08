Tchad : "ce dialogue veut légitimer le coup de force qu'on a dénoncé" (Wakit Tamma)

Wakit Tamma a été approché par un groupe des sages composé principalement des leaders religieux. Le coordonnateur Me. Max Loalngar explique que des négociations sont en cours. Il espère une issue favorable pour permettre la participation de Wakit Tamma.



"Nous n'avons jamais dit que nous ne voulons pas du dialogue. (...) À cette date, nous n'y sommes pas encore", indique-t-il.



Le groupe des sages a proposé des solutions avec un agenda clair, détaille Me. Max Loalngar. L'agenda prévoit notamment une suspension des travaux jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.



Wakit Tamma formule plusieurs revendications, notamment : la parité, l'inclusivité, la libération des prisonniers, l'éligibilité aux élections, le respect des libertés fondamentales.



"Ce dialogue veut légitimer le coup de force qu'on a dénoncé. (...) Ils ont constitué des équipes qui les représentent plus largement", souligne Me. Max Lolangar qui évoque une forfaiture. Et d'ajouter : "le peuple a compris qu'il ne peut compter sur personne, même pas sur la communauté internationale".