Tchad : célébration de Mouloud à Kelo

Le département de la Tandjile-Ouest a accueilli la commémoration provinciale de la naissance du prophète Mohamed PSL, ce dimanche 11 février 2024, qui correspond au 01 chaabane 1445 hidjri.



Cette manifestation a vu la présence du représentant du président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Idriss Abakar Hamid, des 42 chefs des cantons que compte la province de la Tandjile.



Il y avait également les différents représentants des conseils provinciaux du sud du pays, et les représentants de l'EEMET local, le pasteur Tchangdoum Boniface et le curé de la paroisse Notre Dame, l’abbé Bruno Nadji. Cette célébration est placée sous le thème : « Tenez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas ».



Plusieurs interventions témoignant le vivre ensemble, et appelant les fidèles musulmans et chrétiens à la culture de la paix et le vivre ensemble, ont émaillé cette rencontre.



Le préfet Doud Souleymane Ousmane, représentant le gouverneur de la Tandjile, félicite et encourage le conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjile-Ouest, pour ces efforts consentis à la recherche de la paix. Il est important de signaler qu’au cours de la cérémonie, les interventions étaient intercalées par des louanges et récitation des versets coraniques.