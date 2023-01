Tchad : célébration de la journée internationale du sport féminin

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président du comité d'organisation, Adam Natcho, a souligné l'importance de la pratique sportive pour l'épanouissement des femmes. Il a également rendu hommage aux femmes qui ont marqué le sport féminin au Tchad.



La secrétaire d'État à la jeunesse, Fatimé Boukar Kosseï, a annoncé que le ministère organisera plusieurs activités en 2023 pour marquer l'engagement du Gouvernement du Tchad en faveur de la pratique sportive féminine.



Le fitness qui regroupe un ensemble d'activités physiques visant à améliorer le bien-être, la souplesse et la dynamisme, permettent aux femmes ​de surmonter les obstacles liés aux inégalités sociales et contribuent au vivre-ensemble, au brassage et à la cohésion sociale. La pratique sportive féminine a également un impact économique et sanitaire.



Le Gouvernement du Tchad encourage les femmes à s'adonner massivement à la pratique du sport féminin et à viser des postes à responsabilité dans les instances dirigeantes des mouvements sportifs. Il s'est engagé à relever les défis liés au développement du sport dans le pays.



La célébration de la journée internationale du sport féminin au Tchad a permis de mettre en avant l'importance de la pratique sportive pour les femmes et les jeunes filles, ainsi que l'engagement du Gouvernement à promouvoir cette activité. Le sport est un outil essentiel pour l'épanouissement des femmes, la lutte contre les inégalités sociales et la création d'un climat de paix et de cohésion sociale.